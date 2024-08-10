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Минобороны отчиталось о сбитых за сутки ракетах и беспилотниках

Минобороны: ПВО сбили 16 снарядов HIMARS и 153 беспилотника ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 реактивных снарядов HIMARS и 153 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Оборонное ведомство отметило, что 97 из 153 сбитых в ходе выполнения боевых задач беспилотников были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

Также, по данным Минобороны, системы ПВО поразили две управляемые авиационные бомбы Hammer и четыре зенитные управляемые ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Из этой же сводки следует, что Вооруженные силы (ВС) России поразили цех производства беспилотников ВСУ в 152 районах спецоперации на Украине. По данным ведомства, эти объекты удалось уничтожить с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

До этого Минобороны сообщило, что в период с 3 по 9 августа 2024 года ВС Российской Федерации нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее военкор рассказал о смене тактики ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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