Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Калашников» презентовал новый ручной пулемет для армии РФ

«Калашников» впервые показал ручной пулемет РПЛ-20 для армии РФ

close
100%
Антон Новодережкин/ТАСС

Концерн «Калашников» показал новый ручной пулемет калибра 5,45 мм для армии России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с мероприятия в демоцентре концерна.

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал, что к пулемету идет также перспективный подствольный гранатометный комплекс ГП-46.

Как ранее сообщало агентство, помимо версии в калибре 5,45 мм планируется также разработка экспортных версий под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

Специалисты уточняют, что пулемет предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.

До этого в «Калашникове» пообещали прислушаться к пожеланиям военных насчет АК-12. Сейчас подразделение концерна завершает научно-исследовательские работы по теме экипировки с искусственным интеллектом «Легионер», в которую будет встроено управление беспилотниками.

Ранее в Москве стрелявший в пассажира таксист хранил дома автомат Калашникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами