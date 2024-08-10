«Калашников» презентовал новый ручной пулемет для армии РФ

Концерн «Калашников» показал новый ручной пулемет калибра 5,45 мм для армии России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с мероприятия в демоцентре концерна.

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал, что к пулемету идет также перспективный подствольный гранатометный комплекс ГП-46.

Как ранее сообщало агентство, помимо версии в калибре 5,45 мм планируется также разработка экспортных версий под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

Специалисты уточняют, что пулемет предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.

До этого в «Калашникове» пообещали прислушаться к пожеланиям военных насчет АК-12. Сейчас подразделение концерна завершает научно-исследовательские работы по теме экипировки с искусственным интеллектом «Легионер», в которую будет встроено управление беспилотниками.

Ранее в Москве стрелявший в пассажира таксист хранил дома автомат Калашникова.