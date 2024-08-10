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ВСУ ударили по Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области, пострадал мирный житель

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары еще по двум населенным пунктам Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Удар пришелся на город Шебекино. Женщину с контузией российские военнослужащие доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи пациентка будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода, рассказал Гладков.

Кроме того, в результате обстрела повреждены четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Чиновник добавил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа от прямого попадания снаряда в одном нежилом домовладении разрушены крыльцо и забор.

До этого министерство обороны Российской Федерации сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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