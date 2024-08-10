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Командир «Ахмата» заявил, что ситуация в Курской области находится под контролем

Алаудинов: ВС России максимально контролируют ситуацию в Курской области

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Телеграм-канал «РИА Новости»

На текущий момент Вооруженные силы (ВС) России полностью контролируют ситуацию в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, обстановка в регионе «достаточно серьезная», поскольку «достаточно много» украинских солдат зашло на российскую территорию. При этом он добавил, что в принципе ситуация уже взята под контроль.

«Мы максимально уже контролируем ситуацию», — подчеркнул Алаудинов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на территорию Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

В регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы спецназа «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный журналист рассказал о странностях в поведении ВСУ в Курской области.

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