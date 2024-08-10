Власти заявили об отсутствии боевых действий в соседнем Судже районе Курской области

В соседствующем с Суджанским районом Льговском районе Курской области боевые действия не велись и не ведутся. Об этом сообщил ТАСС глава района Сергей Коростелев.

Чиновник подчеркнул, что все населенные пункты находятся под управлением Российской Федерации. Электричество в Льговском районе функционирует.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик Су-34 ударил по объектам ВСУ в Курской области.