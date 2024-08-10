В США рассказали подробности о стратегии ВСУ в Курской области

Стратегию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области разработало НАТО. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

По его словам, украинские военные тестируют в российском регионе план, который Североатлантический альянс может использовать в случае возможных боевых действий в странах Европы.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик Су-34 ударил по объектам ВСУ в Курской области.