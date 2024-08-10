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Стало известно о состоянии Курской АЭС

Росатом: Курская АЭС работает в штатном режиме

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Илья Питалев/РИА Новости

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в Росатоме.

В компании добавили, что у станции работают энергоблоки № 3 и 4, а энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации».

До этого заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов сообщал, что Россия не видит причин для созыва внеочередной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Курской АЭС. Он выразил надежду, что поводы для созыва сессии не появятся.

В пятницу, 9 августа, Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с нападением ВСУ на Курскую область. Агентство проинформировали о том, что на станции обнаружены фрагменты и осколки. Предположительно, они происходят от сбитых ракет.

В Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский дипломат заявил, что ВСУ в Курской области действуют по лекалам ИГИЛ (организация запрещена в России).

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