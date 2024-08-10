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Германия одобрила экспорт оружия на сумму €5,6 млрд

Германия одобрила в первом полугодии экспорт оружия на €5,6 млрд

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Германия за первое полугодие 2024 года выдала разрешений на экспорт оружия на общую сумму €5,6 млрд. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Минэкономики ФРГ.

По данным ведомства, которое занимается в том числе вопросами выдачи разрешений на экспорт военной продукции, речь идет о предварительных данных.

Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что федеральное правительство снова продемонстрировало свои «фатальные политические приоритеты», разрешая экспорт оружия на рекордную сумму.

По ее мнению, вместо того, чтобы инвестировать в другие важные сферы, власти раздают «подарки оружием» Киеву.

Немецкий политик Вагенкнехт призвала власти ФРГ остановить финансирование Украины.

До этого сообщалось, что Германия с 1 января по 18 июня 2024 года одобрила экспорт вооружений на рекордные €7,48 млрд.

Ранее Шольца призвали не дать Украине использовать немецкое оружие в РФ.

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