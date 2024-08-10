Экс-министр обороны Украины Загороднюк раскрыл планы Киева на Курскую область

Украинские власти давно готовили нападение на Курскую область. Об этом заявил бывший министр обороны республики Андрей Загороднюк в интервью The Financial Times.

По словам экс-министра, оставаться на российской территории долго украинские военные не планируют.

Загороднюк утверждает, что у операции несколько целей: отвлечь российские войска от ведения боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках и перехватить инициативу после провала контрнаступления и потерь территорий.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик Су-34 ударил по объектам ВСУ в Курской области.