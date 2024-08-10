Власти Суджи призвали не верить украинской пропаганде

Мэр города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил, что населенный пункт не находится под контролем ВСУ, и призвал не верить украинской пропаганде. Его слова передает РИА Новости.

«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — подчеркнул Слащев.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.