Атака Вооруженных сил Украины по Курской области является последним вздохом для украинской армии из-за того, что в атаку были брошены последние хорошо обученные резервы. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Реальность такова, что у Украины нет ни живой силы, ни подготовленных солдат, ни материально-технического потенциала для поддержания военного наступления. Так что давайте назовем это последним вздохом <...> Все, что они (украинцы) собираются сделать — это еще больше разозлить россиян», — заявил Джонсон.

По словам экс-аналитика ЦРУ, итогом авантюры в Курской области станет только большая решимость России уничтожить украинскую армию и государственность.

До этого Запад обвинили в отказе от критики Украины.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.