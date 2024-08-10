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В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — призвал Гусев.

Накануне появилось видео из атакованной 19 дронами ВСУ Липецкой области. На кадрах видна световая вспышка, за которой следует мощный звук взрыва. За кадром слышится голос девушки, которая говорит, что нужно уходить.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников.

До этого временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов сообщал, что из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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