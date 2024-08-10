Politico узнал о поддержке Западом наступления Украины в Курской области

Наступление Украины в Курской области получило «зеленый свет» от западных союзников, в первую очередь Германии и США. Об этом пишет газета Politico.

Авторы статьи подчеркивают, что не видят признаков давления союзников на Киев для остановки наступления. Издание предполагает, что действия Киева могут привести к изменению позиции стран, ранее воздерживавшихся от разрешения Украине наносить удары по российской территории своим оружием.

Газета также напоминает, что в мае Берлин и Вашингтон скорректировали свою политику в отношении ударов по российской территории в ответ на наступление России в Харьковской области.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. На следующий день в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что ВСУ не уведомили США о готовящейся атаке. Позднее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что удары по Курской области с американским оружием соответствуют политике США и рассматриваются как защита от атак из этого региона. В ночь на 10 августа НАК объявил о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказывал, что НАТО непосредственно руководит операцией ВСУ на Курском направлении.