В Сумах звучат взрывы

О взрывах на фоне воздушной тревоги сообщают в Сумах на севере Украины. Об этом сообщает телеканал «ТСН».

«Сумы — взрывы», — заявили в эфире телеканала.

С территории Сумской области совершаются нападения на Курскую область, где продолжаются боевые действия для вытеснения с пределов России украинских войск — здесь подразделения Вооруженных сил Украины накапливают силы и подкрепления.

До этого глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук заявил о повреждении промышленного предприятия в Никопольском районе на востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее армия России поразила на Украине цеха сборки беспилотников.