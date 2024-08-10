В Брянской области объявлен режим КТО

Режим контртеррористической операции объявлен в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО)», — сообщается в решении местного оперативного штаба НАК.

Режим КТО был введён в пятницу, 9 августа, в 23:00. На момент написания в Telegram-канале главы региона Александра Богомаза информации о режиме КТО и других подробностях пока нет.

Режим КТО (Контртеррористическая операция) — это специальный режим, вводимый для проведения оперативных мероприятий против террористов или групп, подозреваемых в террористической деятельности. Во время проведения контртеррористической операции силовики могут ограничивать свободу передвижения, устанавливать контрольные посты, проверять документы и проводить обыски. Они имеют право на аресты и задержания подозреваемых, запрещать массовые мероприятия и использовать специализированное оборудование и оружие. Также могут вводиться ограничения на распространение информации о ходе операции для обеспечения ее эффективности.

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