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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Белый дом: США выделили Украине пакет вооружений на $125 

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Николай Лазаренко/РИА Новости

США выделили Украине новый пакет вооружений, объем которого составит $125 млн. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, в новый пакет войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы.

9 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германии необходимо прекратить выделять военную помощь Киеву.

Он также напомнил, что с самого начала конфликта «четко высказывался» против поставок оружия в распоряжение ВСУ и выступал за дипломатические инициативы решения конфликта.

До этого посол России в США Анатолий Антонов говорил, что Вашингтон сжигает колоссальные средства в украинском конфликте, несмотря на то, что государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку $35 трлн.

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении помощи от США при Трампе.

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