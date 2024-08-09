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Мэр Суджи заявил, что город не находится под контролем ВСУ

Мэр Суджи Слащев: город не находится под контролем ВСУ

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Город Суджа Курской области, который расположен недалеко от российско-украинской границы, не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Виталий Слащев, сообщает ТАСС.

По его словам, в населенном пункте проводится эвакуация.

«Суджа наша», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о подлинности фотографий военных ВСУ якобы на фоне магазина и одной из организаций в городе.

9 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что ситуация на данный момент на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая.

Он заявил, что российские военные уничтожают противника, зачищая территории Курской области. По словам командира «Ахмата», «работа идет полным ходом».

С 6 августа Курская область переживает последствия вторжения подразделений ВСУ. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях на границе.

Ранее российский дипломат заявил, что ВСУ в Курской области действуют по лекалам ИГИЛ (организация запрещена в России).

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