Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше начнут производить пусковые установки для ЗРК Patriot

МО Польши: страна будет производить пусковые установки для ЗРК Patriot

close
100%
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заказанные польскими властями в США, продолжат производить в Польше. Об этом сообщило минобороны республики на своем сайте.

«Пусковые установки для создаваемой на основе ЗРК Patriot системы ПВО Wisla будут производиться в Польше», — говорится в сообщении.

12 августа в Сохачеве под Варшавой состоится подписание контракта между американской компанией RTX, которая до этого называлась Raytheon Technologies Corporation, и польской фирмой Huta Stalowa Wola. Договор будет заключен на производство 48 пусковых установок M903, которые входят в состав ЗРК Patriot. Ожидается, что таким образом будет дан старт для реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.

Незадолго до этого сообщалось, что страны Восточной Европы, в частности Польша, испытывают трудности с пополнением рядов своих армий, из-за чего они не готовы к вероятному военному противостоянию с Россией.

Ранее сообщалось, что страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами