ВКС России нанесли удар по скоплению украинских военных в Сумской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударил по скоплению личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пункте временной дислокации, который был обнаружен в одном из районов Сумской области, граничащем с Курской областью России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, удар по разведанным целям был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Как заявили в ведомстве, экипаж, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, благополучно вернулся на аэродром вылета.

9 августа Минобороны России опубликовало видео выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Курской области для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с ВСУ в Суджанском районе региона.

В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, буксируемые артиллерийские орудия, РСЗО БМ-21 «Град», перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «КамАЗ» и «Урал».

Накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекают попытки прорыва украинских войск вглубь Курской области.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.