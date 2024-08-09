Солдат РФ извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками

Российский солдат записал видео с извинениями за то, что раскритиковал бойцов подразделения «Ахмат». Обращение опубликовал Telegram-канал «ЧП Грозный 95».

В публикации говорится, что ранее военнослужащий обвинил «Ахмат» в том, что бойцы подразделения в Курской области укрываются за спинами срочников на фоне прорыва украинских подразделений в регион.

В новом видео боец назвал свои слова ошибочными и добавил, что только «Ахмат» оказывает им поддержку.

«Прошу прощения за непонимание», — сказал он.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области.