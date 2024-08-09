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Суд снова рассмотрит ходатайство генерала Оглоблина

Суд снова рассмотрит ходатайство осужденного на 4,5 года генерала Оглоблина

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Районный суд Москвы вновь рассмотрит ходатайство осужденного генерала Александра Оглоблина. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Постановлением суда от 1 декабря 2023 года было удовлетворено его ходатайство о замене неотбытой части наказания, ранее назначенного приговором суда, в виде лишения свободы — на наказание в виде исправительных работ, которое апелляцией оставлено без изменения.

25 июня текущего года кассационным постановлением Второго кассационного суда отменены ранее вынесенные судебные акты, дело направлено на новое рассмотрение.

14 февраля 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года колонии генерала Александра Оглоблина, ранее возглавлявшего одно из управлений Главного управления связи ВС РФ, по делу о хищении 1,6 млрд руб. Ему был назначен штраф в размере 800 тыс. руб., его лишили звания генерал-майора и некоторых наград, а также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Ранее генерала Шестерова отправили под домашний арест.

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