Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в скором прекращении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свои прогнозы политик дал в комментарии изданию «Чечня Сегодня».

В комментарии изданию Кадыров сказал: «Подождите два-три дня, будут хорошие результаты».

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у российской армии достаточно сил и средств для того, чтобы остановить украинские войска на Курском направлении.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отреагировали на сообщения о жертвах под Курском.