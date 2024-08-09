В ФРГ ушли от ответа на вопрос о немецком оружии у ВСУ в Курской области

В правительстве Германии заявили, что не располагают собственными данными о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкого оружия в Курской области во время вторжения, которое Россия квалифицировала как теракт. Соответствующий запрос направило агентство РИА Новости.

8 августа применение немецкого оружия ВСУ в Курской области попытался оправдать глава комитета по обороне бундестага Германии Маркус Фабер, который заявил, что «после передачи это оружие становится украинским».

В кабмине Германии отказались отвечать, согласен ли официальный Берлин с такой оценкой. Также там не стали отвечать и на вопрос, связывалась ли ФРГ с Киевом по вопросу применения немецкого оружия.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее МО раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.