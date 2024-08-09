Алаудинов назвал тяжелой текущую ситуацию в Курской области

Ситуация на данный момент на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

В настоящее время генерал-майор находится на Курском направлении фронта, передавая информацию с места событий.

«Ситуация достаточно тяжелая, но не критическая. Мы полностью совместно с другими подразделениями [ВС РФ] выставляем максимально возможные опорные пункты», — отметил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что российские военные уничтожают противника, зачищая территории Курской области, «работа идет полным ходом».

До этого Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты предприняли попытку пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Затем, 7 августа, начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступали в составе тысячи человек.

На следующий день, 8 августа, в Минобороны сообщили, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позднее писал, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер», а также спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с ВСУ в Курской области.