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Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает, что собирался уйти на СВО

Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью Сидики начал отрицать, что хотел на СВО

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, теперь начал отрицать намерение участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский в интервью РИА Новости.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сидики планировал отправиться в зону СВО для искупления своей вины.

«Руслан Сидики решительно опроверг слухи о возможной службе в зоне СВО», — отметил адвокат.

Сидики, имеющий гражданство России и Италии, обвиняется в подготовке к террористической деятельности, а также в совершении теракта и покушении на него, действуя в составе группы. Кроме того, ему предъявлены обвинения по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

До этого источник, знакомый с расследованием дела, сообщил РИА Новости, что Сидики надеялся получить 15 тысяч американских долларов от украинских спецслужб за свои действия, однако, по имеющимся данным, средства он не получил.

Ранее СМИ писали, что подрывник из Рязани Сидики рассчитывал получить подданство Британии.

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