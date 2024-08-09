ВСУ хотят бить по Курской области ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запросили разрешение Пентагона атаковать Курскую область ракетами ATACMS, использование которых по российской территории пока запрещено. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского.

Советник украинского президента, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области. Что, по мнению украинского чиновника, даст Украине «рычаг давления для переговоров с Россией».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры и укрепит позиции Киева.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.