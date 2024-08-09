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Пентагон: вылазка ВСУ в Курской области не является эскалацией

В США заявили, что вылазка ВСУ в Курской области не является эскалацией

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Минобороны РФ

Министерство обороны США заявило, что вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не рассматривается как шаг к эскалации конфликта. Об этом пишет ТАСС.

На регулярном брифинге для прессы заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Вашингтон не ожидает увеличения напряженности в отношениях с Москвой в результате действий Киева. «Нет. В конечном счете Украина борется за свою суверенную территорию <...>», — подчеркнула она. «Украина будет делать все возможное для возвращения своих территорий, и именно это мы наблюдаем <...> в Курской области», — добавила Сингх.

Она также подтвердила, что США намерены продолжать поставки оружия и военной техники, которые запрашивает Киев. «Мы будем поддерживать Украину средствами и системами, необходимыми ей. Мы не считаем это эскалационными действиями», — заявила представитель Пентагона.

Украина делает то, что необходимо для достижения успеха на поле боя, заключила Сингх.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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