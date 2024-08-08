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В Грузии загорелся танк, серьезно пострадал военный

Mtavari: танк загорелся во время учений в Грузии, серьезно пострадал военный

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Интернет

Танк загорелся во время учений на военной базе Сенаки в Грузии, серьезно пострадал военный. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Грузинский военнослужащий, 47-летний Зураб Писенко, получил ожоги. Его экстренно отправили на лечение в Турцию.

В конце июля вертолет пограничной полиции Грузии врезался в скалу во время поисков парапланеристов в Гудаури. После этого глава МВД страны Вахтанг Гомелаури заявил о необходимости приостановить полеты на парапланах, чтобы разобраться в причине падения этих летательных средств. По его словам, после проверок может быть принято решение о выдаче лицензий только тем, кто профессионально управляет парапланами.

До этого истребитель Су-25 потерпел крушение возле села Дисвели Болнисского муниципалитета в Грузии. По данным в Минобороны страны, крушение произошло во время тренировочного полета одного из летчиков.

Ранее во Франции разбился туристический самолет.

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