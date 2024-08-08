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Депутат об атаке ВСУ в Курской области: «Разведка не может на 100% закрыть границу»

Депутат Шхагошев: разведка не смогла бы закрыть границу в Курской области

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milinfolive/Telegram

Российская разведка не смогла бы полностью закрыть границу от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, потому что протяженность линии фронта достигает нескольких тысяч километров. Об этом «Дума ТВ» заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Он напомнил, что в наступлении на разных направлениях участвуют несколько десятков военных.

«Переброска войск на одно из направлений занимает не больше нескольких часов в разных случаях. Поэтому ни одна страна, ни одна разведка не может на 100% закрыть подобную границу в несколько тысяч километров, чтобы не было локальных атак или же локальных прорывов», — подчеркнул депутат.

Шхагошев также отметил, что атака ВСУ направлена на то, чтобы отвлечь силы от линии фронта. По его мнению, к подобным диверсионным действиям прибегают только в тех случаях, когда происходят потери преимущества.

Утром 6 августа ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область.

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