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Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

Минобороны РФ: бойцы «Юга» за сутки уничтожили до 660 украинских военных

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» за минувшие сутки ликвидировали до 660 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени военнослужащие страны нанесли поражение формированиям шести бригад украинских войск. Живую силу и технику ВСУ заметили в районе населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Григоровка, Часов Яр и Острое в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, солдаты Вооруженных сил РФ отразили две контратаки украинских военных. Вытеснить российских бойцов с занимаемых ими позиций пытались группы 5-й штурмовой бригады ВСУ.

«Противник потерял до 660-ти военнослужащих, два бронетранспортера, <...> девять автомобилей», — подчеркнули в министерстве.

Также подразделения группировки «Юг» вывели из строя семь гаубиц, две самоходные артиллерийские установки и столько же станций радиоэлектронной борьбы.

Утром 8 августа МО РФ сообщило, что российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley и сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении. Боевую задачу выполнил расчет ударных дронов в составе группировки «Юг» при поддержке артиллерии.

Ранее российские солдаты применили против ВСУ новый дрон с искусственным интеллектом.

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