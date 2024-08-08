Подразделения группировки российских войск «Юг» за минувшие сутки ликвидировали до 660 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени военнослужащие страны нанесли поражение формированиям шести бригад украинских войск. Живую силу и технику ВСУ заметили в районе населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Григоровка, Часов Яр и Острое в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, солдаты Вооруженных сил РФ отразили две контратаки украинских военных. Вытеснить российских бойцов с занимаемых ими позиций пытались группы 5-й штурмовой бригады ВСУ.

«Противник потерял до 660-ти военнослужащих, два бронетранспортера, <...> девять автомобилей», — подчеркнули в министерстве.

Также подразделения группировки «Юг» вывели из строя семь гаубиц, две самоходные артиллерийские установки и столько же станций радиоэлектронной борьбы.

Утром 8 августа МО РФ сообщило, что российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley и сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении. Боевую задачу выполнил расчет ударных дронов в составе группировки «Юг» при поддержке артиллерии.

Ранее российские солдаты применили против ВСУ новый дрон с искусственным интеллектом.