Армия РФ получила танки с новой антидроновой защитой

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш», входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации »Ростех») передал Вооруженным силам (ВС) РФ партию танков Т-80БВМ с новой противодроновой защитой. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

По данным «Ростеха», танки оборудованы сетчатыми экранами и сетками, которые защищают уязвимые части машин от попадания гранат, ракет и беспилотников.

В марте министерство обороны России сообщало, что в продвижении Вооруженных сил РФ на Южно-Донецком направлении немаловажную роль играют танки. В частности, экипажи танков Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Угледару.

До этого этого сообщалось, что ВС РФ уничтожают в зоне специальной военной операции (СВО) дорогостоящие американские танки Abrams при помощи дешевых беспилотников «Упырь».

Ранее в России появилась редкая модификация танка Т-90.