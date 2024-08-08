ВСУ обвинили в «охоте» на жителей Суджи

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) охотятся на жителей города Суджи Курской области, которые пытаются эвакуироваться. Об этом сообщил сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов, слова которого приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

По его словам, украинские дроны пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись машины местных жителей, сказал мужчина. О судьбе находившихся в автомобилях людей ему ничего не известно.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее стало известно о судьбе жителей Суджи, прятавшихся от обстрелов в церкви.