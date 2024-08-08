Названа приоритетная цель ВСУ в Курской области

Цель напавших на Курскую область украинских военных — это захват не городов, а Курской атомной станции. Если эта цель будет достигнута, Украина получит огромный козырь, предупредил в беседе с Tsargrad.tv эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.

«Эта АЭС находится рядом с границей, там нет никакой линии Суровикина, поэтому этот удар вполне логичен. Они уже бомбят атомную станцию в Курчатове с помощью мощных БПЛА», — пояснил эксперт.

Если украинские диверсанты сумеют заминировать АЭС, то получат большое преимущество, а с учетом численности прорвавшейся в регион группировки и их вооружения — это реальная задача, поэтому российские военные принимают меры по усилению ее защиты, заключил Масликов.

Накануне в Госдуме сообщили, что на безопасность Курской атомной электростанции брошены дополнительные силы, отвечать за это будут и артиллерийские, и авиационные, и регулярные войска. Сообщалось, что Росгвардия выделила дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба Курской области.

Ранее Алаудинов заявил об отсутствии ресурсов у ВСУ для захвата Курской АЭС.