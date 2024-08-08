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Группировка «Юг» нанесла поражение семи украинским бригадам

Минобороны: группировка «Юг» нанесла поражение семи бригадам ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы группировки войск «Юг» нанесли поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник понес значительные потери. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, в результате активных действий российские войска улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 54-й и 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад противника.

Потери ВСУ составили до 520 военнослужащих. Российские барражирующие боеприпасы поразили три автомобиля противника. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 155-мм самоходные артиллерийские установки «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20 ВСУ.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российская военная техника во многом превосходит имеющееся в распоряжении украинской армии оружие, некоторые виды вооружений недоступны для Вооруженных сил Украины.

Ранее военные России атаковали позиции ВСУ в Харьковской области.

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