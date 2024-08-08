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Генерал Алаудинов заявил, что один отряд спецназа «Ахмат» находится в Курской области

Алаудинов: один отряд спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Один из отрядов подразделения специального назначения «Ахмат» уже находится в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, один из отрядов «Ахмата» находится на территории Курской области. Сам Алаудинов тоже прибыл в регион.

Генерал отметил, что «Ахмат» уже нарастил силы. Бойцы будут делать свое дело на благо российского государства.

Алаудинов подчеркнул, что ничего критического не произошло. В приграничных районах Курской области противник пытается продвинуться и наращивает все свои силы, которые он вывел с белорусской границы. Генерал выразил уверенность, что в ближайшее время противник будет уничтожен.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено. По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.

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