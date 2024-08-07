Британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия», — утверждает депутат.

По словам Шхагошева, после отражения атаки украинских войск на Курскую область продвижение российских военных в Донбассе и других фронтах ускорится. Депутат пояснил, что на эту операцию Киевом было брошено слишком много сил.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что украинские военные совершили вылазку на российскую территорию под одобрение США.

7 августа российская армия остановила продвижение украинских сил вглубь Курской области. В результате атаки ВСУ лишились более 300 солдат и свыше 50 единиц техники. Кроме того, ряд западных СМИ охарактеризовали действия Киева как бессмысленные. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции армии Украины.

Ранее в ООН задумались о последствиях атаки ВСУ по Курской области.