Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обвинили Британию в подготовке атаки ВСУ на Курскую область

Депутат Шхагошев утверждает, что британские спецслужбы готовили атаку ВСУ

close
100%
Frank Augstein/AP

Британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия», — утверждает депутат.

По словам Шхагошева, после отражения атаки украинских войск на Курскую область продвижение российских военных в Донбассе и других фронтах ускорится. Депутат пояснил, что на эту операцию Киевом было брошено слишком много сил.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что украинские военные совершили вылазку на российскую территорию под одобрение США.

7 августа российская армия остановила продвижение украинских сил вглубь Курской области. В результате атаки ВСУ лишились более 300 солдат и свыше 50 единиц техники. Кроме того, ряд западных СМИ охарактеризовали действия Киева как бессмысленные. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции армии Украины.

Ранее в ООН задумались о последствиях атаки ВСУ по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами