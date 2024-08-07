Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

Росгвардия: на Курской АЭС усилены меры безопасности

close
100%
Pavel Golovkin/AP

Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные силы были выделены в распоряжение оперативного штаба Курской области.

До этого военный эксперт Айтеч Бижев заявил, что украинские военные столкнутся с печальными последствиями попытки нападений на Курскую область – в кратчайшее время их устранят, так как уже приняты экстренные меры.

Бижев напомнил, что для ликвидации угрозы в регионе привлекли высокоточное оружие, ВВС.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинских войск нет никаких средств для захвата Курской атомной электростанции.

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами