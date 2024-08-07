Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
«В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительные силы были выделены в распоряжение оперативного штаба Курской области.
До этого военный эксперт Айтеч Бижев заявил, что украинские военные столкнутся с печальными последствиями попытки нападений на Курскую область – в кратчайшее время их устранят, так как уже приняты экстренные меры.
Бижев напомнил, что для ликвидации угрозы в регионе привлекли высокоточное оружие, ВВС.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинских войск нет никаких средств для захвата Курской атомной электростанции.
Ранее в Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области.