В США разработают стратегию противоракетной обороны до 2040 года

В 2025 году Пентагон разработает и опубликует новую стратегию противоракетной обороны (ПРО) до 2040 года. Об этом пишет портал Defense News со ссылкой на заявление командующего космической и противоракетной обороны армии США и Объединенного командования по интегрированной противоракетной обороне Шона Гейни.

По словам военного, «стратегия позволит сформировать основу <...>, имеющую возможности и потенциал развития для ответа на будущие угрозы».

«[Новая стратегия будет учитывать] то, чему мы научились за предыдущие годы и в текущих конфликтах, чтобы разработать тип сил, которые нам понадобятся», — поделился Гейни.

Предыдущая стратегия США по противоракетной обороне была опубликована в 2018 году и была рассчитана до 2028 года.

До этого в США заявляли о давлении Пентагона на военных подрядчиков из-за Украины. Однако те не спешат начинать сотрудничество с Киевом, поскольку обеспокоены коррупцией и безопасностью.

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