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Опубликована карта боев на граничащей с Курской областью зоне

МО РФ опубликовало карту ударов по Сумской области, которая граничит с Курской

Минобороны РФ опубликовало карту боев в украинской Сумской области, которая граничит с Курской. Видео, где демонстрируется документ, размещено в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

На карте отмечены удары группировки войск «Север» по украинским частям. На карте указаны поселки Басовка и Юнаковка, вплотную прилегающие к рубежам.

В среду, 7 августа, военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале показал карту боевых действий в Курской области.

«Российская авиация очень активно работает по ВСУ, сковывая противника», — прокомментировал он.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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Атаки на Курскую область
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