В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, с разницей в час — в 11:20 и в 12:20 мск — над регионом сбили два беспилотника самолетного типа.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Украина атаковала Белгородский и Борисовский районы, предварительно, ранения получил один мирный житель. Так, пострадал мужчина в селе Ясные Зори. С осколочным ранением ноги его доставили в местную амбулаторию, где медики оказали мужчине первую помощь. Бригада скорой помощи транспортирует его в белгородскую больницу. Кроме того, загорелся грузовой автомобиль «КамАЗ» после атаки дрона-камикадзе между селами Головино и Никольское. Возгорание потушили.

Позже в этот же день под обстрел ВСУ попало село Колотиловка Краснояружского района, в результате которого пострадала местная жительница. По словам Гладкова, она с контузией сама обратилась в районную больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь и передали бригаде скорой помощи, чтобы те доставили ее в областную больницу для дальнейшего обследования.

Ранее Гладков сообщал, что два дрона ВСУ атаковали квартиру в многоэтажном доме в Шебекино.