Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские зенитчики уничтожили летевший в сторону Крыма беспилотник ВСУ

Расчет ЗРК «Тор-2М» уничтожил беспилотник ВСУ, летевший в сторону Крыма

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-2М» группировки войск «Днепр» уничтожил беспилотник самолетного типа, который направлялся в сторону Крыма. Об этом сообщил командир подразделения с позывным «Ялта», передает РИА Новости.

«Обнаружили ударный БПЛА, как мы дальше поняли, и уже не было времени ждать, докладывать, отработали сами — и, как оказалось в дальнейшем, все сделали правильно. Цель шла в сторону юга, в сторону Крыма», — сказал военный.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника ВСУ.

Также российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, украинский дрон самолетного типа был уничтожен в 09:40 мск.

Ранее тандем двух беспилотников помог уничтожить гаубицу ВСУ на правобережье Днепра.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами