Российские зенитчики уничтожили летевший в сторону Крыма беспилотник ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-2М» группировки войск «Днепр» уничтожил беспилотник самолетного типа, который направлялся в сторону Крыма. Об этом сообщил командир подразделения с позывным «Ялта», передает РИА Новости.

«Обнаружили ударный БПЛА, как мы дальше поняли, и уже не было времени ждать, докладывать, отработали сами — и, как оказалось в дальнейшем, все сделали правильно. Цель шла в сторону юга, в сторону Крыма», — сказал военный.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника ВСУ.

Также российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, украинский дрон самолетного типа был уничтожен в 09:40 мск.

Ранее тандем двух беспилотников помог уничтожить гаубицу ВСУ на правобережье Днепра.