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В приграничных районах Курской области продолжают уничтожать солдат ВСУ

МО РФ: операция по ликвидации формирований ВСУ в Курской области продолжается

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают ликвидировать формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что бойцы Вооруженных сил РФ совместно с представителями пограничных органов Федеральной службы безопасности (ФСБ) всю ночь уничтожали украинские войска на территории Курской области. Речь идет о районах, которые примыкают к границе между двумя странами.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — уточнили в ведомстве.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь государственную границу и прорваться на территорию Курской области. В частности, около 300 украинских бойцов при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

В ответ российские военнослужащие нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Им удалось вывести из строя 16 единиц техники, включая шесть танков.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, нападение украинских войск отражали ВС РФ совместно с ФСБ. Министерство обороны страны рассказало, что вечером штурмовая группа ВСУ отступила вглубь своей территории. Тем не менее ситуация в регионе оставалась напряженной.

Ранее все экстренные службы в Курской области перевели на усиленный режим работы.

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