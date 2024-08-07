Раскрыта стратегия уничтожения переданных Украине истребителей F-16

Сообщения о якобы запрете на уничтожение переданных Украине истребителей F-16 на земле – это нелепый вброс, убежден военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко. Удары по аэродромам он назвал самым выгодным способом ликвидации самолетов.

«Уничтожение вражеской авиации на аэродромах – один из основных способов борьбы с ней. И самый выгодный по соотношению приложенных усилий и полученного результата», — убежден Шлепченко.

По его мнению, удары могут наноситься по аэродромам Миргорода, Канатово, Долгинцево и других точек дозаправки истребителей.

Напомним, солдатам Вооруженных сил России, которые первыми уничтожат американский истребитель F-16 или F-15, заплатят 15 млн рублей. Сегодня стало известно об ударе, нанесенном в Хмельницкой области Украины в районе военного аэродрома, который планируется использовать для размещения истребителей F-16.

Ранее НАТО опубликовало видео обучения украинских летчиков на F-16.