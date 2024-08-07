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Более 30 добровольческих отрядов находятся в зоне СВО

Минобороны: более 30 добровольческих отрядов выполняют задачи на СВО

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Сергей Аверин/РИА Новости

Более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

«Основой добровольческих формирований стали граждане России, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, состоящие в отрядах БАРС», — сообщили в ведомстве.

Недавно доброволец ВС России с позывным «Тринадцатый» рассказал, как он вместе с двумя сослуживцами отбил штурм украинских войск в 2022 году.

Позже доброволец из Екатеринбурга с позывным «Монолит», принимающий участие в спецоперации в составе 228-го мотострелкового полка, рассказал о причинах своего отправления на фронт. Он отметил, что принял такое решение из-за необходимости внести свой вклад в общее дело и совершенно не жалеет о собственном решении.

Ранее столетний ветеран ВОВ попросил Путина отправить его на спецоперацию на Украину.

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