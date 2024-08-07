В подполье заявили об ударе в районе военного аэродрома в Хмельницкой области

Удар нанесен в Хмельницкой области Украины в районе военного аэродрома, который украинские Вооруженные силы пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

По его словам, первый удар был нанесен в 3.30 в направлении аэродрома, который неоднократно подвергался атаке. Лебедев добавил, что позднее был прилет в районе бывшей военной базы, где сейчас расположены склады тяжелой техники и артиллерии стран Запада.

В ночь на 7 августа сообщалось о взрывах в Хмельницкой области и городе Хмельницком. Утром глава администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что резервуары и помещения цеха промышленного предприятия получили повреждения в результате атаки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.