По расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, где находились иностранные наемники, нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево, где был центр формирования бригад ВСУ. В итоге удалось ликвидировать более 200 человек.

Он добавил, что в Коблево видели водные мотоциклы, которые переделали под надводные беспилотные аппараты. Лебедев напомнил, что ВСУ под руководством наемников из Великобритании с помощью подобной техники предпринимали попытки атаковать российский флот.

Также в Николаевской области ударили по месту дислокации ВСУ по правому берегу Южного Буга около села Старая Богдановка, отметил Лебедев. Он сказал, что, вероятно, удалось поразить РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым.

«Судя по силе удара и последующей детонации, прилетело в склад», — пояснил Лебедев.

Ранее в подполье сообщили о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ.