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ТАСС заявил, что ВСУ в Нью-Йорке «находятся в клещах»

ТАСС: ВС РФ взяли в клещи соединения ВСУ в Нью-Йорке в Донбассе

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V&A Dudush/commons.wikimedia.org (CC BY 3.0)

Соединения Вооруженных сил Украины в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донбассе взяты в клещи российскими войсками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Нью-Йорк находится в клещах, соединения ВСУ в населенном пункте не в лучшем положении», — сказал он.

По словам источника агентства, ВСУ в этом районе оказались в критическом положении.

Накануне ТАСС передавал, что подразделения украинских войск попали в окружение в восточной части Нью-Йорк и пытаются выйти оттуда. Сообщалось также, что бойцы Вооруженных сил РФ подняли российский флаг над поселком.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что последствием от перехода этого поселка под контроль России станет психологическое давление на Вооруженные силы Украины. Вторым последствием станет тактический успех, который позволит российским войскам продвигаться дальше на фронте, добавил он.

Ранее похожий на ядерный гриб дым заметили в Нью-Йорке.

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