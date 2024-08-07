В Хмельницкой области Украины повреждено предприятие

Резервуары и помещения цеха промышленного предприятия получили повреждения в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram-канале.

По его словам, на место прибыли все соответствующие службы.

В ночь на 7 августа сообщалось о взрывах в Хмельницкой области и городе Хмельницком.

Также по меньшей мере три мощных взрыва произошли в Сумах. Предположительно, произошел прилет баллистических ракет. К 00:24 воздушная тревога в Сумской области действовала уже 17 часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.