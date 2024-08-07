Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Количество пострадавших из-за атак ВСУ на Курскую область выросло

Число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28 человек

Число пострадавших в Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

По его словам, к медикам обращались в основном жители Суджанского и Кореневского районов. Большинство из них обратилось в многопрофильную Курскую клиническую больницу. «К сожалению, среди пострадавших есть и сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым», — отметил Локтионов.

Также видео с места происшествия от очевидец опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы на фоне массированных атак со стороны Украины.

В ночь на 7 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей.

Ранее в интернете появился дипфейк со Смирновым. На видео фальшивый врио губернатора призывает всех мужчин региона прийти в военкоматы для получения оружия.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами