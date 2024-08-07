Количество пострадавших из-за атак ВСУ на Курскую область выросло

Число пострадавших в Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

По его словам, к медикам обращались в основном жители Суджанского и Кореневского районов. Большинство из них обратилось в многопрофильную Курскую клиническую больницу. «К сожалению, среди пострадавших есть и сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым», — отметил Локтионов.

Также видео с места происшествия от очевидец опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы на фоне массированных атак со стороны Украины.

В ночь на 7 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей.

Ранее в интернете появился дипфейк со Смирновым. На видео фальшивый врио губернатора призывает всех мужчин региона прийти в военкоматы для получения оружия.