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Украинские БПЛА повредили два дома и автомобили в Воронеже

Над Воронежем уничтожили БПЛА, обломки повредили многоэтажные дома и машины

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Телеграм-канал «Гусев»

Украинские беспилотники повредили два дома и автомобили в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он рассказал, что БПЛА были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области.

Один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки еще одного — упали на Ленинском проспекте в Воронеже. В результате были выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, последствия уточняются.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Утром врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украине в регионе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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