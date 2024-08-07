Украинские БПЛА повредили два дома и автомобили в Воронеже

Украинские беспилотники повредили два дома и автомобили в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он рассказал, что БПЛА были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области.

Один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки еще одного — упали на Ленинском проспекте в Воронеже. В результате были выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, последствия уточняются.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Утром врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украине в регионе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.